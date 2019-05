Padova, si rovescia uno scuolabus: sette studenti feriti, l'autista scappa

Sette studenti sono rimasti feriti in seguito al rovesciamento su un fianco di uno scuolabus ad Arquà Petrarca, in provincia di Padova. I ragazzi, che hanno tra i sette e i quattordici anni, sono stati soccorsi e portati nell'ospedale di Schiavonia. Secondo una prima ricostruzione, lo scuolabus stava percorrendo una strada in discesa e si apprestava ad affrontare un tornante prima di rovesciarsi. I pompieri stanno effettuando le operazioni di recupero.