Incidente mortale sul lavoro in un'azienda agricola di San Martino di Lupari, nel Padovano. Il titolare della ditta è morto dopo essere caduto, per cause ancora da accertare, all'interno di un carro miscelatore in funzione, utilizzato per la miscelatura del cibo per il bestiame. Il corpo dell'uomo è stato recuperato dai vigili del fuoco dopo aver smontato il macchinario, che è stato sequestrato. Indagano i carabinieri.