Niente quorum, non passa referendum per separare Venezia da Mestre

Il referendum per la separazione di Venezia da Mestre. non ha raggiunto il quorum del 50% più 1, e non è quindi valido. Alla chiusura dei seggi si era infatti recato alle urne il 21,73% degli elettori, pari a 44.887 cittadini a fronte dei 206.553 iscritti. Il 52,44% dei votanti ha scelto il "Sì", mentre il 47,55% ha optato per il "No". Si tratta del quinto referendum indetto nel tentativo di separare Venezia dalla terraferma.