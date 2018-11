Maltempo in Veneto, Zaia chiede attivazione numero solidarietà

Con una lettera al capo della Protezione civile, il governatore del Veneto Luca Zaia ha chiesto l'attivazione di "un apposito numero solidale per l'invio di sms da telefonia mobile e per le telefonate dalla rete fissa". Il maltempo, ha sottolineato, "ha colpito l'intero territorio regionale, causando ingenti danni al patrimonio pubblico e privato, mettendo in pericolo l'incolumità delle popolazione e generando un diffuso stato di emergenza".