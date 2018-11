Maltempo: ancora allerta rossa sul Veneto, attenzione sulle altre Regioni

Dopo giorni di maltempo , che ha fatto danni, permane l' allerta meteo su parte del Veneto e, in maniera più moderata, in nove Regioni del Paese. Il bollettino della Protezione civile segnala "Allerta rossa, venerdì 2 novembre, sui bacini montani e pedemontani del Veneto, allerta arancione su nove Regioni e gialla sul gran parte del Paese".

Liguria: frane a Triora e Sanremo, Aurelia chiusa a Noli - Le piogge cadute abbondanti hanno lasciato ferite nel territorio. In provincia di Imperia si sono verificate due frane su strade, una nel Comune di Triora e una a Sanremo. Quella di Triora interessa la strada che collega le frazioni di Verdeggia e Realdo, in alta Valle Argentina. Quella di Sanremo interessa strada Monte Ortigara, sopra Coldirodi, all'altezza del bivio per San Lorenzo. In entrambi i casi sono intervenuti i vigili del fuoco. Lo smottamento più preoccupante e' quello di Realdo, dove la strada restera' interrotta al traffico perche' il movimento franoso e' ancora in corso. Nel Savonese Aurelia chiusa tra Spotorno e Noli per massi caduti da una parete rocciosa.