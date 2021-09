Un operaio della ditta Lavor Metal di Loreggia, in provincia di Padova, è morto dopo essere caduto da un'impalcatura alta cinque metri. Gli operatori del 118 sono giunti sul posto in elicottero ma non hanno potuto far altro che constatare la morte dell'uomo a causa dei traumi troppo gravi. A Nichelino (Torino), cadendo da una scala alta due metri, ha perso la vita il titolare di un'officina.

L'incidente nel Padovano - L'uomo, un 52enne del posto, dipendente dell'azienda dell'Alta Padovana specializzata nella lavorazione dei metalli e dell'acciaio inox, avrebbe perso l'equilibrio mentre si trovava sull'impalcatura e l'impatto al suolo non gli ha lasciato scampo. L'area in cui è avvenuto l'incidente è stata recintata per verificare eventuali violazioni in tema di sicurezza sul lavoro.

L'incidente nel Torinese - Era il titolare dell'officina meccanica l'uomo morto in mattinata in un incidente sul lavoro a Nichelino, nel Torinese. Leonardo Perna, 72 anni, è deceduto dopo essere caduto da una scala a due metri d'altezza. Secondo una prima ricostruzione di quanto accaduto, al momento dell'incidente era solo. A chiamare i soccorsi sono stati i dipendenti di una ditta vicina all'officina di via XXV Aprile, che hanno sentito dei rumori.

Salgono a quattro le morti bianche nella giornata del 28 settembre.