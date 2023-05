Incidente sull'A27, auto contromano si schianta contro due veicoli: un morto e tre feriti

Tragico incidente sulla A27, nel tratto di Vittorio Veneto (Treviso), sulla corsia per Venezia.

Una vettura entrata in contromano in autostrada si è schiantata contro due mezzi che viaggiavano nella direzione corretta. Il bilancio è di un morto e tre feriti. La vittima è il conducente dell'autovettura che aveva imboccato l'autostrada in senso contrario.