L'host di Airbnb accusato di "antisemitismo" smonta la fake news: "Solo un equivoco, ecco perché"

Il terzo errore - l'unico di cui si sente direttamente responsabile - è lo scambio di destinatari. "Stavo scrivendo in inglese a un altro ospite che mi chiedeva informazioni sulla valvola del forno. Ho digitato la risposta in inglese: could be under the gas stove". Il messaggio però viene inviato erroneamente alla famiglia a cui l'host delle Dolimiti aveva annullato la prenotazione. E da lì si innesca il terribile equivoco. C'è da capire come mai lo screenshot della conversazione finisce alla redazione e come mai il fatto esce sul sito d'informazione il 4 luglio, a un mese e mezzo dai fatti.