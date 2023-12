Giulia Cecchettin, il giallo del "mostro" protagonista del libro trovato vicino al corpo

Tra gli elementi che Filippo Turetta dovrà chiarire sull'omicidio di Giulia Cecchettin, uno riguarda il libro per bambini ritrovato vicino al corpo nei pressi del lago di Barcis. "Quarto Grado" ha analizzato il reperto numero 6, quella favola illustrata che non risulta essere stata acquistata dalla giovane nè in una libreria vicino alla scuola di fumetto che frequentava da poco a Reggio Emilia nè nel centro commerciale Nave de Vero di Marghera, teatro dell'ultimo incontro con l'ex poche ora prima dell'uccisione. Resta in piedi l'ipotesi che il testo potrebbe essere un regalo di Filippo ma rimane il mistero sul perché il 21enne abbia voluto lasciare accanto al corpo di Giulia il volume "Anche i mostri si lavano i denti" dove il protagonista è un mostro buono alle prese col tema della paura.

Dal carcere di Montorio a Verona ieri Filippo Turetta è stato sentito per 9 ore dal pm di Venezia Andrea Petroni dove tra pause, silenzi e lacrime ha iniziato a raccontare la sua verità sulla notte dell'omicidio. Turetta sapeva del sogno di Giulia di diventare una disegnatrice per bambini, carriera che avrebbe dovuto intraprendere subito dopo la discussione della tesi di laurea all'Università di Padova. "Ritengo improbabile che il volume sia stato lasciato lì come firma ma di certo simboleggia la fine del suo futuro", spiega in studio la psicologa Annamaria Casale.