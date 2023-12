Giulia Cecchettin, il messaggio vocale inedito: "Devo allontanarmi da Filippo Turetta"

"Quarto Grado" manda in onda un audio in cui la ragazza dice di voler prendere le distanze dall'ex fidanzato

"Il problema sono i messaggi e le uscite con Pippo. Ho notato che quando gli dico 'guarda, voglio limitarle' oppure 'voglio scriverci meno' oppure ancora 'voglio smettere di vederci' lui si appiccica ancora di più. Ho capito che devo sparire senza comunicarglielo". "Quarto Grado" manda in onda un messaggio vocale inedito di Giulia Cecchettin, in cui la ragazza esprime chiaramente la volontà di prendere le distanze da Filippo Turetta.

Leggi Anche Omicidio Cecchettin, la laurea in memoria di Giulia sarà consegnata il 2 febbraio alla famiglia

"Credo comunque che, d'ora in poi, con i miei amici dell'università ci vedremo una volta a settimana, non di più. Tra l'inizio della scuola Comix e la scrittura della tesi non credo avrò il tempo di andare a Padova così spesso", continuava la ragazza, in qualche modo sollevata di avere dei motivi "ufficiali" per stare lontana dall'ex fidanzato.

Durante l'audio, Cecchettin ammetteva di essere bloccata dai sensi di colpa: "Ho paura che possa farsi male. Non so come gestire questa cosa".