"Non sappiamo cosa può essere accaduto in quel frangente", continua l'uomo, aggiungendo di essere vicino alla famiglia di Giada con cui è sempre stato in buoni rapporti. "Siamo molto affranti, stiamo vivendo un incubo. Eravamo abituati a sentire questo tipo di notizie dalla televisione, viverle ci catapulta in un inferno che non si può spiegare".