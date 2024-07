I genitori di Alex Marangon: "Chi sa parli, dal musicista organizzatore versioni diverse"

"Chi sa cosa è successo a nostro figlio Alex, si metta una mano sul cuore e si faccia avanti. Vogliamo sapere la verità". E' l'appello lanciato dalle pagine del Corriere del Veneto di Luca Marangon e Sabrina Bosser, i genitori del barista di 25 anni trovato senza vita su un isolotto nel fiume Piave a pochi chilometri dall'abbazia di Santa Bona, a Vidor (Treviso), dove era in corso un raduno sciamanico. "Nessuno si è fatto avanti - osserva il padre Luca -, nemmeno in forma anonima. Non sappiamo, oltre alle persone già note, chi fosse in quella cappella con nostro figlio la notte in cui è stato ucciso". Due persone conosciute su Telegram - il social dove sono state diffuse le comunicazioni sul raduno oragnizzato il 29-30 giugno dai musicisti trevigiani Andrea Zuin e la compagna Tatiana Marchetto nella suggestiva cornice dell'abbazia di proprietà del conte Giulio Da Sacco - accompagnarono Alex Marangon in auto da Marcon (Venezia) a Vidor.