18 maggio 2021 14:18

Luca Zaia racconta la storia di un gattino ma viene blastato dal Veneto imbruttito

Il presidente Luca Zaia sui suoi social racconta il lieto fine di una storia che ha visto come protagonista un gattino. Il micio, rimasto incastrato in una macchina, è stato portato in salvo dai vigili del fuoco. E si sa, i gattini sui social sono sempre una miniera di "like". Ma tra i commenti più sagaci è spuntato quello de "Il Veneto imbruttito", pagina satirica creata da Andrea Ronco, vicentino doc che ha colto l'occasione per sfoderare una freddura: "Speriamo il vigile del fuoco che lo tiene in mano non sia vicentino anche lui, che quella presa é sospetta". Ovviamente facendo riferimento al famoso detto "visentini magna gati". Ma non a tutti i veneti la battuta è piaciuta...