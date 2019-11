Emergenza Venezia, sospesi per un anno i pagamenti dei mutui

Saranno sospesi per un anno i pagamenti dei mutui per i cittadini veneziani. E' questa una delle misure contenute nell'ordinanza firmata dal capo della Protezione civile Angelo Borrelli dopo l'emergenza acqua alta. Sono stati poi stanziati 20 milioni per i primi interventi, per cui si prevede di rimborsare i privati con 5mila euro e le aziende con 20mila. Inoltre, il sindaco Luigi Brugnaro è stato nominato commissario straordinario.