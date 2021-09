Donna uccisa a Vicenza, fiaccolata per Rita Amenze il 15 settembre

Il 15 settembre è stata organizzata una fiaccolata per ricordare Rita Amenze, la donna uccisa venerdì nel piazzale della ditta dove lavorava a Noventa Vicentina. L'invito dei promotori è di portare una candela in onore della 30enne nigeriana assassinata a colpi di pistola. Parteciperanno anche i sindaci di Noventa Vicentina e di Villaga, dove la donna viveva assieme al marito Pierangelo Pellizzari, ora in carcere con l'accusa di omicidio aggravato.