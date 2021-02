Covid, Zaia: "Per sci non bastano i ristori, vanno pagati i danni"

Dopo il nuovo blocco dell'ultimo minuto all'apertura degli impianti sciistici, il presidente del Veneto Luca Zaia chiede interventi importanti. "Ora non si può più parlare soltanto di ristori - dice in un'intervista -. In questo caso ci vorranno degli indennizzi. Dei riconoscimenti per il danno subito. Le Regioni che avrebbero riaperto, Lombardia e Piemonte, hanno saputo del nuovo stop quattro ore prima della riapertura possibile".