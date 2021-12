Covid, in Veneto oltre 10mila nuovi casi nelle ultime 24 ore

Ansa

In Veneto sono stati registrati 10.376 nuovi casi di coronavirus nelle ultime 24 ore, per un totale che arriva a 636.695. E' il picco giornaliero da inizio pandemia, visto che il giorno precedente in Regione i positivi erano 8.666. Si contano anche 7 decessi giornalieri, per un dato complessivo che arriva a 12.365. Sul fronte ospedaliero sono 1.266 i ricoverati in area medica (-24) e 193 quelli in terapia intensiva (+3).