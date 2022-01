Covid, a Coi (BL) il prete No vax: "Il vaccino contiene cellule estratte da feti vivi"

Non indossa la mascherina e si presenta alla giornalista di "Dritto e Rovescio", il programma di Rete 4, senza rispettare le distanze di sicurezza. È padre Floreno Pellegrini il parroco No vax di Coi, in provincia di Belluno. Sul vaccino anti-Covid ha le idee molto chiare: "È una porc***a che ti buttano nel sangue e non si chiama di certo vaccino", dichiara il cappellano. "Questo siero - continua padre Floreno - è fatto, almeno in una sua fase, con l'utilizzo di cellulle estratte dai feti vivi".

Il parroco di Coi, inoltre, ha recentemente organizzato una funzione all'aperto proprio per andare incontro a tutte le persone non vaccinate. Il vescovo, però, non ha dato l'approvazione. Ma padre Floreno Pellegrini non si arrende e durante una manifestazione No vax si rivolge direttamente al Papa: "Caro Papa non capisci che ti sei consacrato a Dio e non ai banchieri?".