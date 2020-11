Coronavirus, Zaia: "No a un lockdown generalizzato, non serve"

A differenza dei colleghi di Lombardia, Piemonte e Liguria che hanno chiesto misure uniformi a livello nazionale per contrastare il coronavirus, Luca Zaia si dice contrario a un "lockdown generalizzato". Secondo il governatore del Veneto "non è sostenibile e non serve. In Veneto la maggior parte dei positivi sono asintomatici e la sanità è assolutamente sotto controllo", ha detto aggiungendo che "l'indice RT non è paragonabile tra le Regioni".