Chioggia (Venezia), auto finisce in un canale: morti due 20enni

Schianto mortale all'alba di domenica a Chioggia (Venezia). Due ragazzi di circa 20 anni sono morti dopo che l'auto su cui viaggiavano è uscita di strada finendo in un canale. Un altro giovane è riuscito a salvarsi: è ferito ed è stato trasportato in elicottero ospedale. Esclusa la presenza di un quarto passeggero che inizialmente veniva dato per disperso, in base a quanto riferito dal sopravvissuto. L'auto, una Bmw, ha la targa della Bulgaria.