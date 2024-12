Verona, 27enne trovata impiccata nella doccia: indagato il compagno

Una donna di 27 anni, Cristina Pugliese, è stata trovata impiccata nella doccia della sua abitazione a Caldiero, in provincia di Verona. Il suo compagno, un 40enne, è indagato per omicidio. Era stato proprio l'uomo, domenica, ad avvertire i carabinieri del ritrovamento, raccontando che la 27enne si sarebbe suicidata utilizzando il tubo flessibile della doccia. La procura di Verona ha iscritto l'uomo per permettere la nomina di consulenti in vista dell'autopsia.