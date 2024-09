Belluno, travolse una famiglia con l'auto: Angelika Hutter chiede il patteggiamento

Sempre nel corso dell'udienza, il difensore dell'imputata ha richiesto anche un ulteriore rinvio, per poter definire l'altro procedimento penale in capo a Hutter, per le lesioni inferte al personale sanitario durante la degenza nell'ospedale psichiatrico in cui è stata ricoverata. Il giudice ha disposto un rinvio all'8 ottobre, per avere modo di acquisire la relazione dei servizi psichiatrici che hanno seguito la 32enne.