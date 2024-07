Barista morto nel Piave, l'autopsia: Alex Marangon ferito alla testa

Dopo il primo esame del medico legale sul corpo, ciò che era stato notato - una tumefazione a un occhio e una lacerazione all'addome - aveva portato a pensare a traumi da caduto o rotolamento per il viso, mentre la ferita è stata attribuita al morso di una volpe. L'autopsia, comunque, non è conclusa. Ci sono da valutare tutti gli aspetti tossicologici. I riti a cui Alex si è sottoposto prevedevano l'assunzione di una tisana con effetti psichedelici a base di ayahuasca e diverse piante amazzoniche. Decotto che Alex, secondo i testimoni, ha assunto una prima volta di giorno andando poi a bagnarsi nel Piave assistito da altri partecipanti, per poi berne una seconda dose la sera prima di allontanarsi, secondo i testimoni, verso il fiume, rimanendo da solo. L'autopsia è stata disposta dal pm Giovanni Valmassoi, titolare dell'inchiesta, che aveva aperto un fascicolo per morte in seguito ad altro reato, e che, per il momento, non vede iscritto alcun indagato.