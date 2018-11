foto LaPresse

- I Nas di Treviso hanno scoperto, nel corso di una serie di controlli nelle province di Treviso, Venezia e Belluno, tredici acquari utilizzati per la cosiddetta "fish pedicure", una pratica estetica tradizionale nei Paesi asiatici ma non ammessa in Italia. Sono stati posti sotto sequestro sette centri estetici, di cui cinque gestiti da cittadini cinesi, e vari locali e attrezzature.