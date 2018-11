foto Afp

- Un bambino di 3 anni figlio di genitori nomadi è stato trovato morto annegato in un canale del Vicentino. Il piccolo stava giocando con i fratelli vicino al corso d'acqua e improvvisamente è scomparso alla loro vista. I bambini lo hanno cercato assieme ai genitori e infine lo hanno trovato senza vita. L'incidente è avvenuto in aperta campagna ad Ancignano, non lontano dal campo di Sandrigo dove la famiglia nomade era accampata.