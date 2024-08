E' arrivata al porto di Marghera la nave da cociera "Zenith" che era rimasta bloccata al largo di Chioggia per un incendio nella sala macchina. La nave è stata trainata da tre rimorchiatori e scortata dalla Guardia Costiera. I circa 1700 passeggeri a bordo, per la quasi totalità spagnoli (rimasti tutti illesi), sono stati fatti sbarcare e sono in viaggio verso l'aeroporto dove verranno imbarcati per il ritorno a casa.