Cane conteso, coppia finisce in tribunale

Una coppia del Padovano separata sta conducendo una battaglia legale a colpi di decreti ingiuntivi e carte bollate per ottenere l'affido del cane. Lui, nel 2009, aveva regalato alla fidanzata Jack, un cucciolo di Labrador, che Valentina aveva sempre accudito nella casa di lei, dove lui era andato a vivere. Poi, lui lascia la fidanzata, ma pretende il cane che è intestato a lui. Lei non cede e si va per avvocati con un intervento degli animalisti.

E' successo a Rovolon, paese della provincia di Padova. Come racconta Padova Oggi, il bell'esemplare di Labrador si è trovato al centro di una disputa famigliare. Vissuto fin da piccolo in casa di Valentina, improvvisamente non sa più quale sia la sua casa.



Ma lei si impunta: "Jack ha sempre vissuto con me - racconta Valentina - E' sempre stato più con la mia presenza affettiva che con la presenza non molto affettiva del mio compagno". La donna riferisce anche che l'ex convivente "molto spesso dava calci sulla pancia a Jack, e Jack più di una volta si fece la pipì addosso per la paura. I vaccini di Jack sono quasi sempre andata a farli io dal veterinario, lo portavo io 3 volte al giorno a fare la passeggiata con Spillo, l'altro cane della mia famiglia".



La situazione precipita a marzo di quest'anno quando il fidanzato, ormai ex, decide di lasciare Valentina e si trasferisce altrove pretendendo il cane. Il 17 marzo scatta la prima denuncia per appropriazione indebita di Jack, che è intestato a lui. Il cane viene fatto sequestrare dai carabinieri ai domiciliari per 3 giorni. Valentina va da un avvocato. Un pm del tribunale di Padova le dà ragione. Lei apre una causa civile per avere Jack. Lui si presenta a casa sua con ufficiale giudiziario, avvocato e un veterinario e, con un decreto ingiuntivo, riesce ad ottenere il cane che viene fatto salire nel baule dell'auto di lui.



"Non voleva salire - racconta Valentina - io ero disperata. Non oso pensare quanto Jack soffrirà la mia assenza avendo vissuto sempre con me, anche il cane della mia famiglia Spillo è sofferente della mancanza di Jack perché giocavano sempre assieme".



Nella vicenda sono intervenuti anche i militanti di Centopercentoanimalisti. "Non staremo a guardare e faremo di tutto perché Jack torni a casa dalla sua 'mamma', no deve soffrire per un cavillo burocratico", sostengono dopo aver affisso nella notte un manifesto sotto casa di lui.