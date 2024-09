Alex Marangon, i genitori: "Perché l'abbazia non è stata sottoposta a sequestro?"

Luciano Marangon, il padre di Alex, denuncia un insabbiamento delle prove: "L'abbazia non è mai stata chiusa - ha detto nel corso dell'intervento al programma di Canale 5 -. Il posto non è stato recintato. Quel giorno era tutto aperto, poteva entrare chiunque e nel frattempo hanno insabbiato tutto. Nemmeno dopo l'autopsia l'abbazia è stata sottoposta a sequestro e qualcuno un giorno ci dovrà spiegare il motivo di questa scelta". La madre ha poi aggiunto: "Quel giorno è stato celebrato anche un matrimonio - ha spiegato -. I materassini venivano utilizzati nella chiesa per stare all'interno e meditare. Quando siamo arrivati noi tutto era stato sistemato e addirittura i banchetti era stati messi a posto".