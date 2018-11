14:59 - Una donna, Mirella Perazzolo, 59 anni, è stata trovata senza vita in casa a Polesella, nel Rodigino, dalla figlia Laura. La giovane, che vive a Sermide (Mantova) con il compagno, era andata con lui dalla madre e, di fronte a un odore inequivocabile, ha lanciato l'allarme. Quando sono entrati i vigili del fuoco hanno trovato il corpo della Perazzolo in stato di decomposizione con la testa in un sacchetto di plastica. Per la figlia è omicidio.

Come riporta il Gazzettino, secondo Laura "questo è un omicidio. Mancano le chiavi, manca il lucchetto, qualcuno ha ucciso mia madre". Il decesso dovrebbe risalire ad alcuni giorni fa visto che il corpo era irriconoscibile. Un altro dettaglio che tinge di giallo la vicenda è la presenza di scritte con vernice spray sui muri dell'abitazione. Sul caso indagano i carabinieri.