Venerdì piogge al Centro-Sud. Aumenta il freddo al Nord

Previsioni meteo per venerdì. Venerdì ampi rasserenamenti al Nord, ma con nubi più persistenti su alto Adriatico ed Emilia. Piogge in Romagna con neve intorno a 800 metri. Instabile al Centro e in Campania, con piogge sparse e locali rovesci anche temporaleschi. Neve in Appennino intorno a 1000-1400 metri. Parziali schiarite nel resto del Sud e delle Isole, con occasionali rovesci sul Salento e sulla Sicilia occidentale. Dalla sera graduale aumento delle nubi al Nord. Temperature in calo nelle regioni settentrionali, fatta eccezione per le aree pedemontane del Nord-Ovest, dove soffiano venti di Foehn. Venti moderati su tutti i mari, in prevalenza di Libeccio tranne il Maestrale in Sardegna e la Bora sull’alto Adriatico. La nostra previsione per venerdì ha un Indice di Affidabilità medio (IdA tra 75 e 85).



Per la giornata di venerdì 18 gennaio la Protezione Civile ha emesso le seguenti Allerta:



ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA: Abruzzo: Bacino del Pescara, Bacini Tordino Vomano, Bacino dell'Aterno, Marsica Campania: Tusciano e Alto Sele, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana, Basso Cilento, Piana Sele e Alto Cilento, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini Umbria: Alto Tevere, Chiascio - Topino