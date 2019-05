Venerdì nevicate al Nord, maltempo sulle regioni tirreniche e in Sardegna

Previsioni meteo per venerdì. Venerdì sono attese nevicate anche abbondanti su Alpi, Prealpi, Piemonte, entroterra ligure(localmente fino alle coste, specie al mattino, tra Genova e Savona), Lombardia centro-occidentale ed estremo ovest dell’Emilia. La neve sarà particolarmente abbondante a ridosso delle Alpi Marittime e nel settore alpino e prealpino centro-orientale. Nel resto del Nord si tratterà di piogge, più insistenti e intense sull’alto Veneto, sul Friuli Venezia Giulia e con possibili rovesci sulle coste liguri. In serata probabile trasformazione della neve in pioggia sulla pianura lombarda centro-occidentale e nell’ovest dell’Emilia. Al Centro-Sud e nelle Isole cielo da nuvoloso a coperto, con precipitazioni sparse su Toscana, Umbria, Lazio e Sardegna. Tra sera e notte rischio di rovesci o isolati temporali su Toscana, alto Lazio e Sardegna. Temperature prossime allo zero nelle aree interessate dalle nevicate, in generale rialzo nel resto d’Italia per effetto di intensi venti meridionali che soffieranno da moderati a forti un po’ in tutti i nostri mari, al Centro-Sud e sull’alto Adriatico, dove in particolare soffierà lo Scirocco.