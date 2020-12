Vendevano farmaci anti Covid, 102 siti oscurati dai carabinieri

-afp

I carabinieri del Nas hanno oscurato 102 siti sui quali venivano pubblicizzati e offerti in vendita, anche in italiano, molti tipi di medicinali che, in questi mesi, sono stati collegati all'emergenza Covid-19. I siti, collocati su server esteri, avevano riferimenti a gestori non individuabili. Con i provvedimenti eseguiti salgono a 237 i siti oscurati dai militari nel corso del 2020, ben 217 dei quali legati alla pandemia.