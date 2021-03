Vaticano, su gestione finanze il Papa chiede "condotta irreprensibile"

Ansa

Papa Francesco ha chiesto a coloro che si occupano di finanza in Vaticano di avere una condotta irreprensibile. "Gli operatori in questo settore e i titolari di incarichi istituzionali tengano una condotta che sia anche irreprensibile ed esemplare per il presente e il futuro", ha detto. Il pontefice ha aggiunto di "ispirarsi ai principi fondanti della vita ecclesiale" e di tener conto delle "buone pratiche correnti a livello internazionale".