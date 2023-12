Fondi Vaticano, cardinale Becciu condannato a 5 anni e 6 mesi di reclusione

Il cardinale Angelo Becciu, al termine del processo sulla gestione dei fondi della Segreteria di Stato e la compravendita del palazzo di Londra, è stato condannato a cinque anni e sei mesi di reclusione.

La decisione è stata annunciata dal presidente del Tribunale vaticano. Becciu, ex sostituto per gli Affari generali ed ex prefetto per le Cause dei santi, carica della quale era stato privato tre anni fa da papa Francesco insieme alle prerogative del cardinalato, era accusato di peculato, abuso d'ufficio e subornazione di testimone. Per lui confisca di oltre 200 milioni di dollari.