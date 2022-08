Vaticano, Angelo Becciu reintegrato "cardinale" da Papa Francesco

"Sono molto emozionato per questo gesto del Papa.

Lo ringrazio di cuore e riconfermo la mia piena comunione con Lui". Il cardinale Angelo Becciu commenta così la decisione di Papa Francesco di invitarlo alla riunione dei Cardinali che si terrà in Vaticano nei prossimi giorni reintegrandolo di fatto nelle sue mansioni di cardinale dopo che gli era stato imposto di dimettersi in seguito allo scandalo finanziario relativo anche all'acquisto di un palazzo a Londra in Sloane Avenue.