Variante Omicron, ministero alle Regioni: "Rafforzare il tracciamento"

In via precauzionale in seguito all'arrivo della variate Omicron, il ministero della Salute raccomanda alle Regioni di rafforzare e monitorare le attività di tracciamento e sequenziamento in caso di viaggiatori provenienti da Paesi a rischio o in caso di focolai caratterizzati da rapido ed anomalo incremento di casi. L'indicazione è di applicare tempestivamente e scrupolosamente le misure già previste per la variante Delta.