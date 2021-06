Variante Delta, Sileri: forse sarà necessario rimodulare il green pass 

"E' verosimile che la variante Delta ci costringerà a rimodulare il green pass, rilasciandolo dopo la seconda dose di vaccino: ma è presto per dirlo, aspettiamo ancora i dati di una o due settimane". Lo ha detto il sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri, spiegando che "al momento una modifica non serve ma va messa in cantiere: da medico e non da politico, dico che probabilmente si arriverà ad una rimodulazione".