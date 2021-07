Variante Delta, quattro Regioni rischiano di tornare in zona gialla

Per convincere anche gli indecisi e gli irriducibili del vaccino, una soluzione potrebbe essere "quella di utilizzare il green pass per vari tipi di eventi, così come in Francia", dove è utilizzato pure per ristoranti e trasporti. E' la proposta del Commissario all'emergenza Covid, Francesco Paolo Figliuolo, secondo il quale, comunque, per chi non avrà il green pass "c'è anche il tampone, bisogna comunque rispettare la Costituzione".