Varese, truffa sul reddito di cittadinanza da tre milioni di euro

Truffa del reddito di cittadinanza in provincia di Varese: più di 500 stranieri sono stati denunciati per aver percepito in modo indebito oltre tre milioni di euro.

Le persone avevano autocertificato il possesso dei requisiti per accedere al sussidio ma erano in realtà prive del permesso di soggiorno di lungo periodo oppure risultavano essere sul territorio italiano per un periodo inferiore a 10 anni, elementi necessari per poter richiedere l'accesso al reddito di cittadinanza.