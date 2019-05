Varese, malviventi in fuga a bordo di un'auto: spari della polizia

La polizia si è lanciata all'inseguimento di un gruppo di malviventi incappucciati in fuga a bordo di un'auto sportiva a Gallarate (Varese). Per fermare i criminali, gli agenti hanno esploso alcuni colpi di pistola in aria e alle gomme. Prima di scappare in auto, il gruppo si trovava a bordo di un furgone bianco. L'inseguimento si svolge anche tramite l'ausilio di un elicottero. Al momento non si hanno notizie di persone rimaste ferite.