"Come sta tuo marito?": il killer di Varese irride l'ex suocera durante l'arresto

Ci sarebbe una causa di separazione difficilissima dietro l'odio che Marco Manfrinati, ex avvocato 40enne di Busto Arsizio (Varese), covava nei confronti di tutta la famiglia Limido.

Oggetto del contendere, o meglio della furia omicida dell'uomo, il figlio di tre anni avuto dal matrimonio con Lavinia Limido, 37 anni, la ex che il 40enne ha sfregiato in via Menotti a Varese, colpendola con un coltello al viso e al collo e riducendola in fin di vita. Manfrinati ha assassinato, sempre accoltellandolo, anche l'ex suocero, Fabio Limido, geologo di 71 anni, intervenuto per difendere la figlia. Non solo, Manfrinati ha sbeffeggiato la moglie e madre delle vittime mentre veniva arrestato chiedendole "come sta tuo marito?".