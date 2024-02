Varese, insegnante accoltellata: il possibile movente potrebbe essere una bocciatura

Potrebbe essere una bocciatura al terzo anno il possibile movente per spiegare l'accoltellamento dell'insegnante Sara Campiglio a Varese.

Il 17enne, dopo aver ferito la docente del centro di formazione Enaip e responsabile dell'area fragilità, è stato arrestato. Per la procura dei minori l'aggressione, anche se premeditata, sarebbe maturata in modo solitario, senza che lo studente avesse accennato a qualcuno delle sue intenzioni. I suoi social e il cellulare sono stati analizzati ma, al momento non è stata registrata alcuna confidenza ad amici o messaggi rivelatori dei suoi propositi.