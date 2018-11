Varese, in carcere i 4 minorenni che hanno rapito e torturato un 15enne

Sono tutti in cella al Beccaria, a Milano, i quattro minorenni di Varese, alunni delle medie inferiori, che il 9 novembre hanno rinchiuso in un garage e torturato un 15enne. Quest'ultimo si era rifiutato di tradire un amico che aveva con la gang un debito di pochi euro per droga. Le ordinanze nei confronti dei tre sono state firmate dal gip del tribunale dei minorenni su richiesta della Procura. Un altro dei giovani era stato fermato il 20 novembre.