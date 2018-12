Varese, autista di un bus aggredito da quindicenni ubriachi

Una volante della polizia è intervenuta poco dopo la mezzanotte in via Monti, dove era stata segnalata l'aggressione.



Secondo quanto ricostruito, i giovani sono saliti sul mezzo senza biglietto. Quando il conducente li aveva invitati a farlo, lo hanno spinto provocandogli dolore a una gamba e, come se nulla fosse, sono andati poi a sedersi in fondo al bus. Non potendo più garantire il servizio (la sua corsa era già in notevole ritardo) l'autista contuso ha avvisato la propria centrale e il 112 chiedendo l'intervento delle forze dell'ordine.



Quando i poliziotti sono arrivati, i quattro baby aggressori erano ancora seduti nei posti di coda. Uno di loro era talmente ubriaco da non riuscire a parlare e camminare. Alla vista degli agenti i 15enni con fare strafottente hanno intonato cori, grida e provocato confusione sul mezzo, per evitare di essere identificati.



Una volta in commissariato, è stata notificata loro una denuncia per lesioni personali e interruzione di pubblico servizio e sono stati riaffidati ai genitori. Uno di loro è stato anche denunciato per oltraggio a pubblico ufficiale per aver insultato gli agenti. Sul suo telefonino, sequestrato, la polizia ha trovato le riprese di quanto accaduto sul bus.