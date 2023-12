Vanessa Ballan, il funerale sarà venerdì a Castelfranco Veneto (Treviso)

Si svolgeranno venerdì 29 dicembre, a Castelfranco Veneto (Treviso), i funerali di Vanessa Ballan, la donna di 26 anni uccisa in casa a Riese Pio X.

Le esequie sono state fissate nella cittadina trevigiana di cui è originaria la famiglia di Vanessa. La celebrazione si terrà alle ore 14.30. In quel giorno, per decisione del presidente Luca Zaia, verrà decretato il lutto regionale in tutto il Veneto. Il Comune di Castelfranco spegnerà le luminarie natalizie la sera prima delle esequie.