Omicidio Vanessa, i colleghi: "Aveva paura, lui veniva al supermercato anche 4 volte al giorno"

Lo confermano i colleghi del supermercato in cui la donna lavorava. La seguiva sul luogo di lavoro, entrava dentro il supermercato anche quattro volte al giorno, faceva acquisti piccolissimi e poi se ne andava. Una presenza "incombente e minacciosa" per la donna che, dopo un periodo difficile, aveva voltato pagina, ritrovando l'armonia con il compagno. Aveva un bimbo di 4 anni e aspettava il secondo da circa 3 mesi.

Le testimonianze dei colleghi "Nell'ultimo periodo ci aveva detto che aveva paura. A ottobre ci aveva detto che era andata a fare la denuncia per stalking" racconta un collega di Vanessa al Corriere della Sera.

Con Bujar Fandaj, 41enne kosovaro che secondo la Procura di Treviso l'ha uccisa con 7 coltellate, la donna aveva avuto una relazione terminata nell'estate del 2023. Da quel momento erano cominciate le persecuzioni dell'uomo.

"Lui veniva qui spesso. Magari lo faceva con la scusa di prendere anche solo una cosa, c'era dei giorni in cui lo vedevamo anche quattro volte in una mattinata. Lei ovviamente reagiva infastidita e nell'ultimo periodo aveva paura" prosegue l'uomo, dipendente del supermercato di Castelfranco Veneto. Un'altra collega della 26enne, Tatiana, manda un messaggio a nome di tutti citato dal quotidiano il Messaggero: "Siamo profondamente scossi e addolorati. Facciamo le nostre condoglianze alla famiglia. Parleremo con l'azienda perché vogliamo fare qualcosa per ricordare Vanessa". Tatiana conferma che vedeva passare Bujar spesso nel supermercato: "Era tranquillo a prima vista ma non gli ho mai parlato".