Valledoria (Sassari), ruba ciottoli da spiaggia: denunciato e multato

Sulla spiaggia La Ciaccia a Valledoria (Sassari) un turista italiano di 50 anni ha raccolto e messo in borsa un chilo di ciottoli di quarzo e per questo è stato denunciato dagli agenti del Corpo forestale, che gli hanno inflitto anche una sanzione di 1.000 euro.

A segnalare il furto di ciottoli alla Forestale sono stati gli altri bagnanti della spiaggia. All'arrivo degli agenti, l'uomo in vacanza con moglie e figli, che aveva riposto i ciottoli in un sacchetto richiudibile per alimenti e quindi in una borsa, si è giustificato dicendo che i ciottoli servivano "per far giocare i bambini".