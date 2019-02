Valanga sopra Courmayeur, trovati tre corpi: ancora un disperso

Valanga sopra Courmayeur, trovati tre corpi: le foto del Soccorso alpino Tgcom24 1 di 5 Tgcom24 2 di 5 Tgcom24 3 di 5 Tgcom24 4 di 5 Tgcom24 5 di 5 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

Le operazioni di recupero sono rese difficili dalla natura impervia del canalone e dal rischio di ulteriori distacchi. Valanghe: dispersi Courmayeur, sciavano in zona vietata I tre freeriderciavano in una zona vietata Nel canale degli Spagnoli vige infatti un'ordinanza dell'amministrazione comunale che vieta lo sci in fuoripista. Le tre vittime, hanno appurato i soccorritori, erano dotate di zaino airbag, utile a galleggiare sulla neve in caso di valanga. Dai primi riscontri, il corpo del quarto freerider dovrebbe trovarsi nella stessa zona.