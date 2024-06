Maltempo in Valle d'Aosta, sotto stretto controllo la diga di Valgrisenche

Prosegue l' ondata di maltempo che sta colpendo in queste ore la Valle d'Aosta . Pioggia e neve sciolta fanno scattare il livello di allerta gialla per rischio idraulico sulla Dora di Valgrisenche , un affluente di destra della Dora Baltea. Sorvegliata speciale la diga di Beauregard , che sbarra il corso del torrente a 1.659 metri slm e che dagli anni '50 crea una riserva d'acqua a uso idroelettrico per il territorio. "La diga non può invasare al di là di una certa quota idrometrica, per cui è obbligata a rilasciare per motivi di sicurezza nella Dora quantitativi via via crescenti di portata", ha riferito Valerio Segor, capo della protezione civile regionale. "Il rilascio supera i 12 metri cubi al secondo, quindi iniziano a esserci potenziali situazioni che possono andare in critica". Le condizioni della Dora sono costantemente monitorate dalla Protezione civile e dal Corpo forestale. Secondo i meteorologi, il maltempo proseguirà nelle prossime ore, con probabili rovesci temporaleschi tra pomeriggio e sera.