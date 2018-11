Malore durante la battuta di caccia, morto Luigi Rossi di Montelera

Luigi Rossi di Montelera, esponente di una nobile famiglia piemontese, è morto in Valle d'Aosta, dove si trovava per una battuta di caccia. Colpito da infarto, e trasportato in elisoccorso all'ospedale di Aosta, è deceduto poco dopo il ricovero. Industriale, dirigente d'azienda, politico, aveva 72 anni. Proprio in questi giorni, 45 anni fa, veniva rapito da alcuni banditi legati ai Corleonesi; venne liberato dopo quattro mesi, nel marzo 1974.